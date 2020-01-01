Купить водительское удостоверение в Москве поможет наша организация on-prava, мы предлагаем услугу по оформлению данного документа уже на протяжении многих лет, за это время накопился большой опыт решения всевозможных проблем водителей по приобретению водительского удостоверения, открытия категорий в правах, а также помощи лишенным в праве управления транспортным средством. С ними, Вы можете быть спокойны относительно подлинного качества документа и чистоты его оформления, а также нацеленности организации на результат, что предполагает соблюдения всех договоренностей, касаемо сроков и цены услуги.

Мы работаем для своих клиентов и предлагаем покупку прав в Москве под ключ, с оформлением всех сопутствующих справок, выписок и свидетельств, больше не потребуется стоять часами в очередях или бесконечно сдавать экзамены, мы сделаем всю необходимую работу для получения Вами готового результата.

Мы предлагаем услуги

  • Получение новых прав
  • Открытие категорий
  • Замена прав
  • Временные права для иностранцев
  • Помощь лишенным
  • Права на спецтехнику
  • Права ГИМС на маломерные суда

Стоимость покупки водительских прав в Москве

Купить права14.000 рублей начальная цена за которую может быть оформлено водительское удостоверение, точная сумма будет зависеть от множества факторов, таких как: какой вид услуги необходим, срочность, какие категории необходимо сделать, что из документов уже есть в наличии. Точную стоимость покупки прав можно узнать у сотрудника фирмы оставив заявку или позвонив по номеру телефона на сайте.

Оформить водительские права в Москве предлагаем на следующие ТС: 

  1. Мопед — Категория М в водительских правах, двигателем объемом до 50 куб. см., получить такой документ возможно при достижении 16 летнего возраста.
  2. Мотоцикл — Категория А и А1. А1 выдается с 16 лет, позволяет управлять мотоциклом объем двигателя которого менее 125 куб. см. А выдается с 18 летнего возраста, позволяет управлять мотоциклом с объемом двигателя более 125 куб. см.
  3. Трицикл — Категория B1 в правах, выдается документ с 18 летнего возраста.
  4. Легковое авто — Категория B в правах, выдается удостоверение с 18 лет. Возможно оформить как на автоматическую, так и на ручную коробку передач.
  5. Малые грузовики — Категория С1, можно оформить с 18 лет. Весом транспортного средства до 7.5 тонн
  6. Грузовое авто — Категория С, оформляется с 18 лет. Полноценный грузовик вес которого начинается от 7.5 тонн и не имеет ограничения.
  7. Маршрутка — Категория D1 в водительском удостоверении, выдается 21 года и предоставляет право управлять ТС с числом сидячих мест от 8 до 16.
  8. Автобус — В правах категория D, выдается с 21 года, дает право управлять автобусом с числом более 16 сидячих мест.

Сделать водительские права в Москве

 

Самостоятельно

В on-prava

Срок оформления

от 2-х месяцев

до 3-х дней

Стоимость

от 16600 руб.

от 14000 руб.

Обучение

Самостоятельно

Делаем за Вас

Сдача в ГАИ

Самостоятельно

Делаем за Вас

Медицинская справка

Самостоятельно

Делаем за Вас

Преимущество работы через нас очевидно и если раньше приходилось все делать самостоятельно, то теперь эти этапы на себя возьмет наша фирма.

Гарантии покупки прав в on-prava

  • Бланк Госзнак.
  • Любая проверка перед оплатой.
  • Минимальный аванс 1000 руб. для начала работы.
  • Получение всех сопутствующих документов.

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