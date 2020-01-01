Купить водительское удостоверение в Москве поможет наша организация on-prava, мы предлагаем услугу по оформлению данного документа уже на протяжении многих лет, за это время накопился большой опыт решения всевозможных проблем водителей по приобретению водительского удостоверения, открытия категорий в правах, а также помощи лишенным в праве управления транспортным средством. С ними, Вы можете быть спокойны относительно подлинного качества документа и чистоты его оформления, а также нацеленности организации на результат, что предполагает соблюдения всех договоренностей, касаемо сроков и цены услуги.
Мы работаем для своих клиентов и предлагаем покупку прав в Москве под ключ, с оформлением всех сопутствующих справок, выписок и свидетельств, больше не потребуется стоять часами в очередях или бесконечно сдавать экзамены, мы сделаем всю необходимую работу для получения Вами готового результата.
Мы предлагаем услуги
- Получение новых прав
- Открытие категорий
- Замена прав
- Временные права для иностранцев
- Помощь лишенным
- Права на спецтехнику
- Права ГИМС на маломерные суда
Стоимость покупки водительских прав в Москве
14.000 рублей начальная цена за которую может быть оформлено водительское удостоверение, точная сумма будет зависеть от множества факторов, таких как: какой вид услуги необходим, срочность, какие категории необходимо сделать, что из документов уже есть в наличии. Точную стоимость покупки прав можно узнать у сотрудника фирмы оставив заявку или позвонив по номеру телефона на сайте.
Оформить водительские права в Москве предлагаем на следующие ТС:
- Мопед — Категория М в водительских правах, двигателем объемом до 50 куб. см., получить такой документ возможно при достижении 16 летнего возраста.
- Мотоцикл — Категория А и А1. А1 выдается с 16 лет, позволяет управлять мотоциклом объем двигателя которого менее 125 куб. см. А выдается с 18 летнего возраста, позволяет управлять мотоциклом с объемом двигателя более 125 куб. см.
- Трицикл — Категория B1 в правах, выдается документ с 18 летнего возраста.
- Легковое авто — Категория B в правах, выдается удостоверение с 18 лет. Возможно оформить как на автоматическую, так и на ручную коробку передач.
- Малые грузовики — Категория С1, можно оформить с 18 лет. Весом транспортного средства до 7.5 тонн
- Грузовое авто — Категория С, оформляется с 18 лет. Полноценный грузовик вес которого начинается от 7.5 тонн и не имеет ограничения.
- Маршрутка — Категория D1 в водительском удостоверении, выдается 21 года и предоставляет право управлять ТС с числом сидячих мест от 8 до 16.
- Автобус — В правах категория D, выдается с 21 года, дает право управлять автобусом с числом более 16 сидячих мест.
Сделать водительские права в Москве
Самостоятельно
В on-prava
Срок оформления
от 2-х месяцев
до 3-х дней
Стоимость
от 16600 руб.
от 14000 руб.
Обучение
Самостоятельно
Делаем за Вас
Сдача в ГАИ
Самостоятельно
Делаем за Вас
Медицинская справка
Самостоятельно
Делаем за Вас
Преимущество работы через нас очевидно и если раньше приходилось все делать самостоятельно, то теперь эти этапы на себя возьмет наша фирма.
Гарантии покупки прав в on-prava
- Бланк Госзнак.
- Любая проверка перед оплатой.
- Минимальный аванс 1000 руб. для начала работы.
- Получение всех сопутствующих документов.
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